Partono il 20 febbraio i lavori di ripavimentazione di Corso "stretto"

È confermato per lunedì 20 febbraio l’avvio dei lavori per la ripavimentazione in pietra bianca della parte stretta di corso Vittorio Emanuele, nel centro storico dell’Aquila. Dopo la conclusione dell’intervento sullo stesso corso, nel tratto che va dai Quattro cantoni (incrocio con via San Bernardino e corso Principe Umberto), inaugurato nei primi giorni dello scorso dicembre, da lunedì l’intervento ripartirà dai Quattro cantoni in direzione Fontana luminosa, con l’asportazione dell’asfalto in un primo tratto di circa 150 metri.

I lavori sono stati programmati, anche in seguito a un incontro tra l’amministrazione comunale e i commercianti del corso “stretto”, in modo tale da creare sempre le condizioni per favorire il passaggio dei pedoni davanti ai negozi.

"Solo lunedì - ha spiegato l'assessore al commercio, il vicesindaco Raffaele Daniele - gli esercizi dovranno rimanere chiusi fino alle 17; di questo disagio ci scusiamo, ma le operazioni di rimozione dell'asfalto devono svolgersi nella massima sicurezza, tenendo sempre presente che l’obiettivo finale rimane quello di riqualificare la città in maniera sempre più marcata".