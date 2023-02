Superenalotto. In 90 si spartiscono 341 milioni. Due vincitori sono abruzzesi

È stato centrato il 6 dei record al Superenalotto. Vinti 371 milioni di euro, il jackpot più alto al mondo. Ecco la combinazione vincente: 1,38,47,52,56,66 Numero Jolly: 72 Numero Superstar: 23.

La vincita è stata realizzata tramite bacheca dei sistemi distribuendo il montepremi in 90 schede. Ogni vincitore ha vinto circa 4 milioni di euro. Quella di ieri sera è stata la prima vincita del 2023, la più alta nella storia del gioco e, attualmente, anche di tutte le lotterie mondiali.

Il 6 mancava non veniva centrato dal 22 maggio del 2021 quando furono vinti 156 milioni di euro a Montappone, borgo in provincia di Fermo 'Briciole', per così dire, rispetto all'attuale primato, che toglie lo scettro di jackpot più alto di sempre ai 209 milioni vinti nel 2019 a Lodi.

Tra i fortunati vincitori ci sono anche due abruzzesi.