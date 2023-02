Disinnesco ordigno bellico Avezzano: i numeri da chiamare per le persone non autosufficienti

Procedono le attività di organizzazione della giornata di domenica 26 in cui si terranno le operazioni di disinnesco dell’ordigno bellico inesploso rinvenuto in via Opi. Il comune ha attivato un numero di telefono dedicato esclusivamente a persone non autosufficienti.

Chiamando lo 0862/1820889 oppure lo 0862/1820990 si potranno segnalare le situazioni per le quali è necessaria assistenza e richiedere interventi di temporaneo trasferimento di cittadini che non possono autonomamente portarsi presso familiari o luoghi esterni alla zona rossa.

Le funzioni attivate presso il Centro operativo comunale (C.O.C) stanno visionando attentamente gli elenchi già in possesso del Municipio e quelli forniti da altri enti (in primis ASL) per individuare persone che possono avere particolari necessità e supportarli attivamente. Tra i circa 20 mila cittadini che dovranno lasciare le abitazioni per il tempo necessario al disinnesco ci sono, infatti, situazioni più delicate e complesse da gestire.

Si tratta di persone allettate o comunque in condizioni di non autosufficienza che non potranno allontanarsi autonomamente dalle abitazioni ma dovranno essere ricoverate in strutture adeguate già nella giornata di sabato. Tra questi, coloro che sono assistiti da dispositivi medici salvavita alimentari ad energia elettrica.

Sono circa 400 le situazioni censite, su cui gli uffici dell’ente stanno lavorando ma altre potrebbero non risultare dai database, così gli amministratori hanno deciso di prevedere un numero dedicato, a disposizione dei diretti interessati o di chi, prendendo a cuore la situazione, può sottoporre all’ente la condizione specifica non registrata nei documenti ufficiali. La segnalazione dovrà essere fatta entro giovedì 23 febbraio, per dare modo al comune di agire tempestivamente.