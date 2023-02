Torna il batterio della legionella all'ex ONPI

A distanza di un anno e mezzo torna il problema della presenza del batterio della Legionella all'interno della residenza per anziani ex ONPI, sia nella parte attinente alcuni locali di competenza Asl, sia in quella riguardante il CSA del Comune dell’Aquila.



Per questo motivo l'opposizione ha richiesto la convocazione di una seduta straordinaria e urgente della Conferenza dei capigruppo del Consiglio Comunale.

"Il verificarsi a distanza di un anno e mezzo della stessa problematica induce ad una riflessione politica sulle misure da adottare e sulla necessità di una specifica comunicazione istituzionale da parte dell’amministrazione, dovuta e per ora assente." si legge nella richiesta ufficiale inviata dall'opposizione al presidente del Consiglio comunale Roberto Santangelo.



"Crediamo inoltre che, ora come allora, si debba e si possa pensare ad una riduzione della retta a favore delle famiglie che si trovano per la seconda volta a vivere questa situazione- continuano i consiglieri di opposizione- Le chiediamo, dunque, di accogliere e di considerare questa richiesta come l’espressione di una forte preoccupazione nei riguardi delle persone fragili presenti e del personale sanitario e amministrativo lì impiegato, avendo noi il compito di tutelare, prima ancora dei destini politici dei consiglieri di maggioranza e della Giunta, i diritti e i bisogni degli aquilani"