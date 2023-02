Le reazioni alla sentenza di Rigopiano: tra urla e dissenso

Gli istanti successivi alla lettura da parte del Giudice Gianluca Sarandrea della sentenza relativa alla tragedia dell’Hotel Rigopiano sono stati caratterizzati da un gran caos di protesta, fra urla e fischi.

Molti fra i parenti delle vittime che hanno perso la vita quel fatidico 18 gennaio di 6 anni fa hanno preso a urlare e contestare la decisione del giudice che ha assolto 27 imputati su 30.

"Vergogna vergogna. Ingiustizia è fatta. Assassini. Venduti. Fate schifo" queste le parole che sono risuonate nell’aula. Alcuni parenti delle vittime sono stati trattenuti a stento dalle forze dell'ordine.

Fra coloro che hanno manifestato il loro dissenso anche Giampaolo Matrone, superstite della tragedia che sotto la valanga perse la moglie Valentina Cicioni. Il trentanovenne di Monterotondo ha intimato al Gup "Giudice, non finisce qui”. Matrone è stato poi allontanato dall'aula dalle forze dell'ordine.

Dopo le reazioni immediate di protesta sono venute le dichiarazioni espresse alla stampa:

"Questi qui hanno una discarica al posto del cuore! Speriamo nell'appello, ma se questo è l'andazzo non spero più niente, devo solo salvaguardare la mia vita per portare avanti il nome di mia figlia". Così, pochi istanti dopo la lettura della sentenza, il padre di Jessica Tinari, morta nel resort di Farindola a 24 anni insieme al fidanzato Marco Tanda. "Noi pretendiamo rispetto dalle istituzioni, paghiamo con le nostre tasse i loro lauti stipendi e questi delinquenti ci trattano in questo modo. Meglio che stia zitto, sennò non so cosa posso dire" conclude allontanandosi tra le lacrime.

Urla in aula Francesco D'Angelo, fratello di Gabriele D'Angelo, cameriere dell'hotel, morto nel crollo. "Sei anni buttati qua dentro! Per fare che? Tutti assolti, il fatto non sussiste! Quattro minuti di chiamata! Chi ha chiamato mio fratello? Chi ha chiamato?" urla disperato ricordando le telefonate di Gabriele dirette verso la Prefettura la mattina del 18 gennaio 2017. D'Angelo, alle 11.38, circa cinque ore prima della valanga, chiamò il Centro coordinamento soccorsi della prefettura per chiedere di liberare la strada e consentire agli ospiti dell'hotel di lasciare la struttura. Questo è quanto riporta l’agenzia ANSA.

Fra coloro che non sono stati convinti da questa sentenza c’è anche Romolo Reboa avvocato che assiste alcuni familiari delle vittime, commentando con i giornalisti la sentenza nel processo per il disastro di Rigopiano. Parla di cose "extra processo, fuori processo. Purtroppo i processi si fanno nei limiti del dedotto e del deducibile, ciò che avevo contestato l'ho contestato espressamente in aula, l'ho contestato varie volte, non sono nuovo a queste contestazioni. Voglio sia chiaro che chi è stato dichiarato non colpevole in questo momento è non colpevole. La legge va rispettata. Il problema - conclude l'avvocato - era capire se i veri colpevoli stavano o meno dentro questo processo, ma questa è un'altra vicenda"

Dal mondo della politica sono giunte le dichiarazioni del Presidente della Regione Marco Marsilio, il quale ha dichiarato: "La Sentenza provoca dolore e sorpresa, e non possiamo non comprendere i sentimenti dei familiari delle vittime e dei superstiti. Nello stesso tempo, abbiamo il dovere come rappresentanti delle Istituzioni di rispettare la sentenza e di prendere atto della decisione del Giudice. Naturalmente, per esprimere un giudizio più completo e valutare le eventuali ulteriori azioni che la Regione potrà e dovrà intraprendere, dobbiamo attendere la pubblicazione delle motivazioni, che leggeremo e studieremo con la necessaria attenzione".