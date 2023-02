Aggressione Firenze, CGIL Abruzzo: "inaccettabili le parole di Valditara. Pronti a mobilitarci"

"Inaccettabili le parole del ministro Valditara e del presidente Marsilio, siamo pronti a mobilitarci" è quanto dichiarato dalla CGIL Abruzzo Molise dopo che il Ministro dell'Istruzione e del Merito Valditara ha definito "ridicole" le parole della dirigente scolastica di un liceo fiorentino, dopo l'aggressione avvenuta nella stessa città.



"Valditara sostiene che di lettere dei presidi su fascismo e antifascismo non sa che farsene, minacciando anche provvedimenti nei confronti della libera espressione dei dirigenti scolastici . Al tempo stesso, il Presidente della Regione Abruzzo, sembra giustificare la violenza squadrista svoltasi davanti al Liceo Michelangelo di Firenze, derubricandola a “legittima difesa” dichiara il sindacato.



Per la CGIL si tratta di "una dichiarazione grave, che pertanto invitiamo a smentire, come è grave per chiunque giustificare qualsiasi atto violento che coinvolga giovani studenti, peraltro verificatesi davanti ad una scuola, presidio di democrazia del paese. Noi pensiamo che coloro che rivestono incarichi istituzionali di così grande rilievo, come un Ministro o un presidente di Regione, dovrebbero placare il clima di tensione e di odio che sta crescendo nel paese, condannare l'accaduto ed affermare compiutamente un messaggio antifascista. La FLC CGIL e la CGIL Abruzzo Molise, nel manifestare la piena solidarietà agli studenti aggrediti e alla D.S. di Firenze, continueranno a presidiare ed a praticare in tutti i modi il rispetto dei valori democratici e dei principi costituzionali di libertà di pensiero, e invitano i cittadini e tutte le forze democratiche a mobilitarsi su questi temi."