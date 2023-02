Avezzano: Bonifica ordigno bellico, la soddisfazione di Torraco

La Prefetto dell’Aquila, Cinzia Torraco, è intervenuta sull'operazione di bonifica dell'ordigno bellico rinvenuto ad Avezzano, Torraco ha manifestato la propria soddisfazione per l’efficace svolgimento della delicata rimozione, dichiarando: “Desidero ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alle operazioni per l’elevata professionalità e la competenza dimostrate. Lo sforzo profuso, infatti, ha consentito alla cittadinanza di poter far rientro in totale sicurezza nelle proprie abitazioni nei tempi previsti. Confido che l’esperienza maturata possa rappresentare un valido precedente operativo a disposizione di tutti”

Le operazioni di bonifica si sono svolte nel pomeriggio di ieri, con il brillamento nella cava Celi nel Comune di Massa d’Albe dell’ordigno bellico rinvenuto nel territorio del Comune di Avezzano. I lavori erano iniziatialle ore 06:00.

L’operazione si è svolta senza inconvenienti di sorta e nel rispetto della massima sicurezza per la popolazione locale, assicurata dal concorso di tutte le componenti interessate: artificieri dell’Esercito appartenenti al 6^ Reggimento Genio Pionieri, Amministrazioni Comunali di Avezzano e Massa d’Albe, Protezione Civile della Regione Abruzzo, Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, Servizio Sanitario Asl e 118, Amministrazione Provinciale, Croce Rossa, Enel, Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia, Snam, Italgas e Cam.