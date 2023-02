Piazza Duomo, iniziano i lavori. Area transennata

Sono iniziati i lavori di ripavimentazione di Piazza Duomo, l’area è stata transennata, inoltre fino al 5 giugno la viabilità sarà modificata, per consentire l’esecuzione del primo lotto dei lavori di ristrutturazione della piazza stessa.



Non sarà più possibile raggiungere Piazza Duomo percorrendo Via Sallustio e Via Patini e le interdizioni al transito riguarderanno la stessa via Patini (tratto compreso tra Piazza Duomo e Via Tre Marie), mentre per i veicoli superiori a quattro metri e mezzo di lunghezza il divieto sarà esteso anche alla parte compresa tra le intersezioni con via Tre Marie e via Sallustio; saranno chiuse via Marrelli, nel tratto compreso tra piazza Duomo e via Tre Marie, e via Tre Marie, nel tratto compreso tra Via Marrelli e Via Cavour. Su piazza Duomo non si potrà transitare e parcheggiare all’altezza delle intersezioni con via Patini, via Marrelli, via Cavour e dal lato della Cattedrale di San Massimo. Sarà inoltre obbligatorio svoltare a sinistra in uscita su piazza Duomo da Via Cimino e da Via Crispomonti. Nel tratto di capo piazza tra corso Federico secondo e corso Vittorio Emanuele sarà istituito un doppio senso di marcia.



Il progetto prevede un rinnovamento totale della piazza, per rendere più moderna la zona. Oltre alla ripavimentazione, è previsto il rinnovamento delle panchine, l’aggiunta di alberi e una nuova illuminazione.