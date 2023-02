Provincia dell'Aquila, il Presidente Caruso incontra i presidi delle scuole del comprensorio

Questo pomeriggio, presso l’ufficio di presidenza, il presidente della Provincia dell’Aquila Angelo Caruso ha incontrato i presidi di alcuni istituti scolastici del territorio.



Un incontro promosso dalla Provincia, d’intesa con l’ufficio scolastico regionale e con quello provinciale, per acquisire le esigenze degli istituti aquilani.



I presidi partecipanti, compiaciuti per l’interesse mostrato dalla Provincia, hanno esposto le loro richieste che hanno riguardato principalmente la realizzazione o la ristrutturazione dei laboratori, delle palestre.



All’incontro hanno partecipato la dirigente scolastica del “Bafile” Sabina Adacher, la dirigente scolastica del “D’Aosta” Chiara Marola , la dirigente scolastica del “Cotugno” Serenella Ottaviano e la dirigente scolastica del “da Vinci” Elisabetta Di Stefano.



Per l’ufficio scolastico regionale erano presenti il direttore Massimiliano Nardocci, la dirigente dell’ufficio terzo ambito provinciale di L’Aquila Paola Iachini ed i docenti comandati presso la direzione generale dell’USR Abruzzo Patrizio Di Marco e Antonello Passacantando.



“Il supporto alle scuole della nostra Provincia è una costante di quest’amministrazione – ha sottolineato il presidente Caruso – siamo sempre felici di promuovere incontri come quello di oggi e di sostenere gli istituti scolastici nella risoluzione delle varie problematiche”.