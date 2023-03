5 arresti per minori stranieri non accompagnati ospiti all'Aquila in una comunità

Dalle prime ore di questa mattina, il personale del Comando Provinciale Carabinieri di L’Aquila e della Squadra Mobile della Questura di L’Aquila stanno eseguendo 5 misure cautelari della custodia in carcere e collocamento in comunità, emesse dal GIP del Tribunale per i Minori di L’Aquila.

I provvedimenti scaturiscono da una indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di L’Aquila. I destinatari, tutti ospiti di un centro per minori stranieri non accompagnati del capoluogo, sono indagati a vario titolo per reati di furto e danneggiamento su auto, ricettazione di auto rubate, rapina e tentata rapina, estorsione e lesioni ai danni di coetanei anch’essi ospiti della struttura.

Le investigazioni sono coordinate dalla Procura della Repubblica per i Minorenni di L’Aquila.

La notizia è in aggiornamento.