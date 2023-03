Sciopero globale per il clima, anche L'Aquila aderisce con due iniziative

Torna in piazza il Fridays For Future, il movimento di giovani e cittadini che si batte da anni per la tutela dell'ambiente. Anche L'Aquila aderisce alla giornata di mobilitazione, prevista per il 3 marzo.



In programma nella giornata di domani due iniziative.

Alle 12.00 ci sarà "E' tempo per il clima", un incontro seminariale al GSSI (viale Crispi, 7) con Paolo Della Ventura, ambasciatore del Patto europeo per il Clima e Enrico Stagnini di Legambiente L'Aquila.

Alle 13:30 è stato organizzato un sit in/flash mob presso il Polo Universitario di Coppito, area Mensa con studenti, docenti e ricercatori del polo medico-scientifico.