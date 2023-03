La Camera di Commercio Gran Sasso annuncia la proroga della regolarizzazione dei meccatronici

La regolarizzazione dei requisiti delle imprese già iscritte al Registro Imprese dell'Ente, solo nelle vecchie sezioni di elettrauto o di meccanico motorista, scadrà il 4 gennaio 2024 , termine oltre il quale l’esercizio dell’attività non sarà più consentito alle imprese che non dimostreranno di aver conseguito il possesso dei requisiti per la meccatronica. A renderlo noto è la Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia.



Sulla G.U. del 27 febbraio 2023 è stata pubblicata la Legge 24 febbraio 2023 n. 14, di conversione del c.d. “decreto milleproroghe”, che ha introdotto il seguente articolo: Art. 22-ter (Proroga del termine di cui all'articolo 3 della legge 11 dicembre 2012, n. 224). - 1.



All'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2012, n. 224, le parole: "per i dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "per gli undici anni".



Da qui la proroga al 4 gennaio 2024.



Inoltre per informazioni si può contattare il servizio di assistenza della Camera di Commercio al numero 800184796