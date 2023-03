Morto Arnolfo Paolucci, storico fotografo abruzzese

E' morto nella notte a Lanciano il fotoreporter Arnolfo Paolucci: con i suoi scatti ha raccontato per quasi quarant'anni le storie del territorio. Fotografo storico del quotidiano Il Centro, ha collaborato anche con Il Tempo e Il Messaggero.

Persona di grande gentilezza e profonda umanità è stato sempre apprezzato dai colleghi per la sua disponibilità e per l'accuratezza del lavoro. "Il Sindacato giornalisti abruzzesi - si legge in una nota del suo segretario Ezio Cerasi - si unisce con un grande abbraccio al dolore di chi gli ha voluto e continuerà a volergli bene.