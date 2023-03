Attivato a Sulmona l'ambulatorio follow-up per la Sclerosi Multipla

Viene attivato oggi l’ambulatorio di follow-up, per i pazienti residenti nell’area Peligno-Sangrina, nel presidio Ospedaliero di Sulmona, con il Dott. Rocco Totaro Responsabile del Centro Clinico Malattie Demielinizzanti dell’Ospedale dell’Aquila. L’ambulatorio di follow-up si terrà ogni primo venerdì del mese.



L’attivazione rappresenta il riconoscimento formale di una rete strutturata per la cura della Sclerosi Multipla, che risponda ai criteri della copertura dell’intero territorio e di una reale prossimità, per il superamento delle difformità, delle iniquità e delle diseguaglianze di accesso.



L’Associazione Italiana Sclerosi Multipla si impegna a farsi portavoce delle Persone con SM e ad attivarsi affinché ci sia contenimento e riduzione dei tempi di attesa per le visite, i follow-up, la gestione dell’urgenza e delle ricadute, gli esami diagnostici e strumentali, con accesso dedicato e diretto ai servizi e alle prestazioni inclusi nel percorso di presa in carico, compresi quelli collegati.