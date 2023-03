Via libera a investimenti per la centrale operativa 118 al San Salvatore

“Un importantissimo tassello per valorizzare il comparto sanitario non solo della città dell’Aquila e delle aree interne ma dell’intero Abruzzo”. Con queste parole il sindaco del capoluogo abruzzese, Pierluigi Biondi, ha commentato il via libera giunto dalla Conferenza Stato-Regioni all’Accordo di programma integrativo per gli investimenti sanitari della Regione Abruzzo che prevede, tra le altre cose, la centrale operativa 118 dell’ospedale San Salvatore.



“Si tratta di una struttura da oltre mille metri quadrati che potrà contare nuovi locali per il personale medico sanitario, anche eliporto e un hangar” spiega Pierluigi Biondi.



Un'opera dal costo di 10,4 milioni di euro, di cui 2,1 donati donati dall’Emilia Romagna e 1,9 da Banca Italia.



La somma restante è stata sbloccata dalla giunta regionale attraverso il ricorso alle risorse previste nel programma straordinario investimenti in edilizia sanitaria, previsto dall’articolo 20 della legge 67 del 1988.