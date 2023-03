Atti vandalici con simboli anarchici all'Amphisculture del parco del sole

Un atto vandalico probailmente compiuto nella notte, è quanto accaduto al monumento situato al centro del Parco del Sole. Infatti è stato imbrattato uno dei monumenti simbolo della rinascita post sisma del copoluogo abruzzese, l’Amphisculture dell’artista americana Beverly Pepper.

A denunciare l'accaduto è stato il portavoce de "L'Aquila Futura" Luca Rocci il quale ha dichiarato:

"I muri dell'opera sono stati imbrattati con simboli di matrice anarchica, simboli che vanno condannati poiché vanno contro la legalità ed il rispetto della legge in Italia, un gesto di completa mancanza di senso civico e rispetto nei confronti dei cittadini e delle istituzioni. Sono sicuro che il mondo politico aquilano reagirà compatto, condannando senza se e senza ma questi atti criminali, che non possono in alcun modo essere giustificati."

Nel concludere Rocci ha auspicato che non si ripetano più episodi simili e si è augurato che il sistema di videosorveglianza sia stato in grado di individuare i responsabili, inolte ha richiesto al Settore Ambiente e all’Asm di provvedere immediatamente nel ripulire l’opera.