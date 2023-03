Bonus economico: procede la liquidazione per le famiglie in difficoltà

Procede spedita la liquidazione del bonus economico alle famiglie con ISEE inferiore a 7mila euro a cura del settore Politiche per il benessere.

A seguito dell’istruttoria effettuata dagli uffici comunali, in collaborazione con il personale di SED SpA, ulteriori 145 istanze sono oggi in pagamento per 90mila euro circa. Lo rende noto l’assessore alle Politiche sociale, Manuela Tursini.



Le istanze presentate sono state complessivamente 651 di cui 528 ammesse a finanziamento. A dicembre sono state liquidate le prime 219 istanze per un importo totale di 150mila euro circa.



Oggi sono state liquidati ulteriori 145 bonus per l’importo di 90mila euro.



“Si tratta di un aiuto concreto per le famiglie in difficoltà, che potranno usare queste somme non solo per far fronte ai canoni di locazione e ai costi delle utenze, - dichiara l’assessore Tursini -ma anche per ulteriori attività: tassa sui rifiuti, traslochi, formazione, sport e cultura per i figli, acquisto di farmaci generici o prodotti per particolari esigenze alimentari, visite mediche specialistiche".