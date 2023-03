8 marzo, Azione L'Aquila organizza un punto di ascolto per chi subisce discriminazioni

Per l’otto marzo, giornata internazionale della donna, le iscritte di Azione L'Aquila si mettono a disposizione della comunità per ascoltare problematiche, richieste di intervento, suggerimenti e proposte, che saranno portate in discussione nelle Commissioni e nel Consiglio Comunale.



“Non un giorno di festa ma di riflessione e di ascolto. Purtroppo non bastano le conquiste sociali, economiche e politiche ottenute nei secoli per garantire davvero uguaglianza e pari opportunità, occorrono conquiste quotidiane sostenute da servizi pubblici adeguati, dall'orario delle scuole al trasporto pubblico, alle infrastrutture materiali e digitali, dalla sicurezza alla sanità che non deve solo curare ma prendersi cura delle persone.” dichiarano le donne di Azione L’Aquila.



“Se subite o vedete discriminazioni, se avete bisogni, se volete avanzare proposte o denunciare disservizi che rendono difficile la vita delle donne, l'8 marzo, dalle ore 16,00 alle ore 20,00, troverete donne pronte a parlare con voi nel punto di ascolto organizzato nella libreria Il Cercalibro in via San Bernardino n. 32. Venite a trovarci!” concludono.