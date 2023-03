Pascoli demaniali: Pubblicato il nuovo avviso. Priorità ad allevatori locali

Si darà priorità all’assegnazione dei pascoli agli allevatori e alle aziende locali. Questa la novità introdotta in accordo con le Asbuc e le aziende zootecniche dell’aquilano, nel nuovo bando d’assegnazione 2023.

A renderlo noto è stato il settore Ambiente e Protezione civile del Comune dell’Aquila che ha pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale, per i prossimi 15 giorni, l’avviso relativo alla concessione dei terreni pascolivi di uso civico appartenenti al demanio dell’Aquila per l’annualità in corso.

L’avviso pubblico, contenente i criteri e le modalità per presentare la richiesta, l’elenco particellare dei terreni disponibili ed il modulo di domanda sono pubblicati sull’albo pretorio “Come già annunciato nelle precedenti comunicazioni e negli incontri che abbiamo avuto con i principali portatori d’interesse l’iter di quest’anno è stato definito sulla base del nuovo regolamento per la disciplina dei pascoli, approvato dalla giunta comunale a dicembre 2022 – spiega in una nota l’assessore all’Ambiente, Fabrizio Taranta – con l’obiettivo di salvaguardare i principi di condivisione su tutto il territorio comunale in collaborazione con le Amministrazioni Separate (Asbuc)”.

“È proprio in tal senso che l’amministrazione comunale ha lavorato in questi giorni, in pieno accordo con le Asbuc e con le aziende zootecniche locali, per garantire la priorità di assegnazione dei pascoli agli allevatori e alle aziende locali con la massima semplificazione degli adempimenti amministrativi” conclude l’assessore Taranta.