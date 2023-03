Morto lo scrittore e sindacalista Giacomo D'Angelo. Il cordoglio della Cgil

È morto Giacomo D'Angelo. "Sindacalista, un vero e proprio padre e fondatore del sindacalismo Cgil dei Bancari in Abruzzo" così lo ricordano i compagni della FISAC CGIL Abruzzo Molise.



Già segretario generale della Fisac Cgil Abruzzo, dal 1983 al 1997, pubblicista, ha collaborato a quotidiani, riviste, RAI regionale, emittenti radiotelevisive private, con articoli letterari, scritti polemici e di costume, rubriche di libri.



Redattore per venti anni del periodico “Il dibattito”.

Ha pubblicato in volume: Mi dichiaro estraneo (Samizdat, Pescara 1998), Un passeggero in transito (Samizdat, Pescara 2000), “Introduzione” a Luciano Bianciardi, Un volo e una canzone (ExCogita, Milano 2002), “Introduzione” a Orio Vergani, Quando Gabriele s’innamorò di quella comica (Textus, L’Aquila 2005), Raffaele Mattioli in L’Abruzzo nel Novecento (Ediars, Pescara 2004), L’infinito di un estroso fanciullo, in Arte e Dinastia 1895-2006 (La Cassandra, Pineto 2007), L’editoria in La cultura in Abruzzo dal secondo dopoguerra ad oggi (Ediars, Pescara 2006), Editoria assistita in Tipografia e editoria in Abruzzo e Molise (Rubbettino, Soveria Mannelli 2007) e Cantastorie della Rivoluzione. Nâzim Hikmet - Joyce Lussu - Velso Mucci (Solfanelli, Chieti 2008).



Sarà possibile dare un ultimo saluto a Giacomo D'Angelo presso la sede della Cgil di Pescara (Via Benedetto Croce, 108) dove dalle ore 16.00 sarà allestita la camera ardente. La Fisac Cgil Abruzzo Molise porge sentite condoglianze alla famiglia.