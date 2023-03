Dl ricostruzione, Liris e Sigismondi spiegano i dettagli del decreto

I dettagli del DL Ricostruzione al centro della conferenza stampa indetta dal senatore Guido Liris e dal senatore Etelwardo Sigismondi convocata per oggi nella sala del consiglio regionale dell’Aquila.



Presente in videoconferenza anche il commissario alla ricostruzione Guido Castelli. Bonus 110, personale, scuole, iva sono solo alcuni dei pilastri del decreto.



Per Castelli “esigenze dei territori sono state ascoltate dal governo”



“Abbiamo fatto presente come il decreto dovesse riguardare il 2009 e il 2016 su particolari tematiche in primis il personale che abbiamo formato e che non andrà disperso, poi sarà potenziata la struttura commissariale e potenziata la protezione civile.” afferma Liris.



“Questo decreto velocizza e semplifica andando ad estendere i territori colpiti dal sisma quelli che sono i processi di semplificazione contenuti nel Pnrr e altri interventi importanti tipo quello delle lievi difformità che permette di sbloccare cantieri ancora fermi e l’anticipazione dell’iva per le imprese in difficoltà e mantenere l’attuale assetto scolastico dei territori colpiti dal sisma” aggiunge Sigismondi.