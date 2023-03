Sport, stato di attuazione interventi passano in V Commissione

Si è verificato lo stato di attuazione degli interventi a valere sulla legge regionale n. 41 del 2011, per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale all'Aquila e negli altri Comuni del cratere nel corso della V Commissione Garanzia e Controllo del Comune dell’Aquila.



Il presidente Stefano Palumbo ha sintetizzato i fondi a disposizione e l’urgenza di impiegarli anche alla luce del fatto che molte opere inizialmente ricomprese con tali fondi, sono state già finanziate dal fondo complementare al Pnrr.



“Abbiamo inviato i due assessori competenti, a distanza di 12 anni dalla legge regionale ancora un milione e 750 mila euro sono in attesa di essere spesi con un’esigenza evidente e reale di spazi e per l’aggregazione sociale ed è un vero peccato che quei soldi siano ancora lì. Qualcuno deve prendersi la responsabilità di spiegare perché non sono stati spesi” dichiara Stefano Palumbo.