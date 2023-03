Luigi D'Eramo incontro il Comando Provinciale dei Carabinieri dell’Aquila

Nel corso della mattinata, Luigi D’Eramo, Sottosegretario al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ha fatto visita al Comando Provinciale dei Carabinieri dell’Aquila.



L’Alto rappresentante del Governo, con le funzioni di coadiuvare il Ministro dell’importante dicastero rappresentato, è stato accolto dal Comandante Provinciale, Col. Nicola Mirante, all’ingresso della caserma “Giovanni Jafolla”, sede del comando.



L’inaspettata visita è stata apprezzata da tutti gli ufficiali e militari effettivi al presidio del capoluogo.

Il Sottosegretario, Luigi D’Eramo, ha, poi, rivolto un affettuoso saluto a tutto il personale dell’Arma incontrato, ed ha ringraziato il Comandante Provinciale per l’abnegazione di ciascuno dei militari, di ogni ordine e grado, in servizio sull’intero territorio aquilano, quali garanti della sicurezza di tutta la cittadinanza.



Infine, c’è stato anche spazio per una breve visita della caserma, al termine della quale, nel corso di un coffee break, il Sottosegretario di Stato, ha ricevuto in omaggio il rappresentativo stemma araldico dell’Arma dei Carabinieri.