Furto a Menzano di Preturo. Svaligiata la casa della famiglia Frezza

Venerdì scorso, 10 marzo, è stato messo in atto un furto nella frazione di Menzano di Preturo, il colpo ha visto coinvolta la famiglia Frezza, il numeroso nucleo familiare molto noto nel territorio.

I ladri hanno trafugato la casa di famiglia, piccolo patrimonio artistico e architettonico del Capoluogo, che è stata messa a soqquadro e dalla quale sono stati rubati quadri, soprammobili e altri beni. I memrbi della famiglia però hanno denunciato che nella refurtiva dei malintenzionai che si sono introdotti nella loro dimora ciò che più aveva valore è ciò che non può essere sostituito, ovvero i ricordi.

Grande è la rabbia che traspare dalle parole di coloro che sono stati vittima del furto, infatti questi ultimi hanno denunciato la totale assenza di qualsivoglia controllo del territorio.

"I ladri hanno agito indisturbati ben sapendo che anche la piccola frazione di Menzano, come praticamente tutte le altre nel nostro Comune, è totalmente priva di qualsiasi dispositivo e della pur minima prassi o attività volta ad una vigilanza sulle cose o indirizzata a garantire la sicurezza per i cittadini e le cittadine dell’Aquila e del suo comprensorio." Scrivono i Frezza in una nota comune , ed aggiungono "Alla faccia di chi gioca sempre con le parole, prendendo puntualmente in giro i cittadini e riempiendosi la bocca con le solite, stantie, affermazioni sul “controllo del territorio”, le frazioni della nostra città sono invece lasciate completamente in balia di chi può colpire del tutto indisturbato, e le sempre più frequenti ondate di furti che feriscono il nostro territorio stanno lì a dimostrarlo."

Dopo la segnalazione le Forze di Polizia sono intervenute sul posto sollecitando anche l’intervento dei colleghi della “Scientifica”. Con l'amarezza nel cuore per quanto accaduto e soprattuto per ciò che è andato perduto i componenti della famiglia hanno tenuto a ringraziare le forze dell'ordine per il loro operato.