Bertolaso e Quagliariello per l'evento "L'Aquila e i Vigili del Fuoco"

Si è svolto questo pomeriggio l’evento "L'Aquila e i Vigili del Fuoco: come nasce un rapporto speciale" organizzato dalla Fondazione Magna Carta con il patrocinio del Comune dell'Aquila.

L’occasione per presentare il volume "Il Corpo Nazionale Italiano dei Vigili del Fuoco. Storia, architetture e tipi d'intervento tra Guerra Fredda e XXI secolo (1982-2022)", edito da Rubbettino



E’ stata scelta proprio la città dell’Aquila per presentare il volume “ in virtù del legame che la città ha instaurato con il Corpo dei Vigili del Fuoco durante e dopo il tragico Terremoto del 2009" spiega il presidente di Magna Carta, Gaetano Quagliariello.



Presente anche Guido Bertolaso, già Capo del Dipartimento della Protezione Civile e Commissario straordinario per l'emergenza Terremoto dell'Aquila.

“Il lavoro dei Vigili del Fuoco è un lavoro ultracentenario che ha permesso al nostro paese e continuare a crescere e a salvare moltissime vite e a trovare sollievo in situazioni di emergenza. Un lavoro straordinario che a chiacchiere riempiamo di elogi ma poi quando si tratta di andare a vedere quello che succede nella busta paga ci dimentichiamo di loro”



“Sono sicuramente tra rappresentanti delle istituzioni peggio trattati di tutti da un punto di vista economico, mi viene da pensare ed equipararli ai nostri medici, ai nostri infermieri che durante il covid hanno fatto un lavoro da Vigili del Fuoco appunto ma che come i vigili del fuoco oggi vivono in condizione di grande difficoltà” continua Bertolaso.



“Quando parliamo di vigili del fuoco parliamo qui a L'Aquila in particolare di resilienza e di ripartenza. Da questa storia che oggi presentiamo di un editore meridionale che tra l'altro agisce in un territorio difficile è la caratteristica principale, cioè che i vigili del fuoco sono popolari, hanno reso lo Stato e il servizio dello Stato popolare e questo all’Aquila lo sappiamo benissimo” aggiunge Quagliariello.



Presenti all’evento anche Emanuele Prisco, Sottosegretario all'Interno, Laura Lega, Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Guido Parisi, Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Pierluigi Biondi, Sindaco dell'Aquila e Fabio Dattilo, già Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ma anche gli autori del volume, Piero Cimbolli Spagnesi e Marco Cavriani.