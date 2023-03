L'Università dell'Aquila assume

L’Università degli Studi dell’Aquila ha indetto un concorso per amministrativi volto alla copertura di 5 posti di lavoro. La selezione pubblica, aperta a diplomati, prevede l’assunzione a tempo indeterminato e pieno delle risorse presso l’Area Amministrativa per i Servizi di Internazionalizzazione dell’Università. Il termine per la presentazione delle domande di ammissione scade il 6 Aprile 2023.

L’Università degli Studi dell’Aquila è una delle università più antiche d'Italia ed è organizzata in 7 dipartimenti. Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente online tramite credenziali SPID alla pagina https://pica.cineca.it/univaq/, cliccando sul link relativo al bando al quale si è interessati, entro e non oltre il 6 Aprile 2023. Ogni altro dettaglio, sulla documentazione da allegare e sulle modalità di partecipazione al concorso, è riportata nel bando