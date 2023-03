Riprende lo stato di agitazione dei laboratori della M.S.T. della Asl 01

Riprende lo stato di agitazione dei laboratori della M.S.T. S.p.a. alla Asl 01-Avezzano-Sulmona-Castel di Sangro-L’Aquila. Ancora promesse non mantenute dalla Asl 01 a tutela dei posti di lavoro nella manutenzione degli ospedali della provincia.



“Mentre il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, si fregiava della firma del Protocollo d'intesa con il Ministero della Salute, per investimenti di oltre 300 milioni di e, finalizzati alla costruzione di nuovi ospedali ad Avezzano, Lanciano e Vasto, oltre alla centrale 118 all'Aquila, oggi, le OO.SS., la R.S.U. e tutti i lavoratori che si occupano della manutenzione elettrica, termica ed idraulica degli ospedali e dei presidi sanitari, pensavano a come ricondurre la ASL 01 e la M.S.T. B.p.A., al rispetto dei patti sottoscritti in Prefettura il 13 dicembre 2023” dichiarano i sindacati FIM CISL FIOM COIL R.S.U. (M.S.T.).



Ad essere in pericolo sono oltre 20 posti di lavoro dislocati nei siti ASL 01, per la tutela dei quali, nel mese di novembre 2022, era stato dichiarato lo stato di agitazione e lo sciopero, rientrati solo attraverso la mediazione della Prefettura dell'Aquila, presso la quale, il 13 dicembre, le parti sottoscrissero un verbale, nel quale, la ASL 01, s'impegnò ad assegnare alla M.S.T., ulteriori lavori, in linea con quelli previsti nel contratto CONSIP, ovvero al potenziamento del servizio antincendio (B1).



Dopo oltre 3 mesi, nonostante le OO.SS. e la R.S.U. abbiano inviato 2 pec a tutti i firmatari del verbale del 13 dicembre 2023, nessun riscontro è giunto al sindacato.



Intanto la M.S.T. sta portando avanti i lavori di efficientamento previsti nel contratto CONSIP, lavori che, chiaramente, si tradurranno in esuberi del personale, proprio come dichiarato dall'Amministratore Delegato Ing. Esposito in Prefettura.



“Ancora una volta, i lavoratori si vedono costretti, per il tramite delle OO. SS. e della R.S.U., a proclamare lo STATO di AGITAZIONE, con iniziative opportune a sostegno del mantenimento del posti di lavoro, come previsto dal vigente c.c.n.l. dei metalmeccanici e dagli impegni assunti trilateralmente nel 2021 e nel 2022.” dichiarano i sindacati, invitando Marsilio a risolvere la vertenza, data l’incapacità del Direttore Generale della ASL 01, dei Suoi Dirigenti e Funzionari di mantenere fede agli impegni presi.

Richiesta a gran voce dai lavoratori anche la convocazione urgente da parte del Prefetto dell'Aquila.