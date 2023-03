Università "G.D'Annunzio" nella classifica QS World Rankings dei migliori atenei

Nella QS World University Rankings 2023 l'unica università abruzzese a figurare è l'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti Pescara.

La QS World University Rankings, come scrive "Il Corriere della Sera", è una classifica internazionale incentrata - contrariamente ad altri ranking come il Times Higher Education e l’Arwu di Shanghai - sull’aspetto reputazionale, cioè sulla considerazione di cui un’università gode presso professori e ricercatori di altri atenei e presso i datori di lavoro. Un criterio che, non nascondiamo, ha sollevato diverse critiche in quanto gli esperti di Qs possono fare consulenza alle università per aiutarle a migliorarne il gradimento.

Nella classifica di quest'anno sono numerose le buone notizie per l'Italia che vanta ottime posizioni con autorevoli atenei come "La Sapienza" di Roma, il Politecnico di Milano, la Bocconi e la Normale di Pisa; ma veniamo al territorio e all'unico ateneo abruzzese che si è guadagnato di essere annoverato fra le 1400 istituzioni universitarie colocate in tutto il mondo.

L'Università "G.D'Annunzio", che secondo quanto riporta la fondazione possiede 17.606 iscritti di cui 588 internazionali e un personale docente composto da 717 unità, si piazza nella classifica al posto 1201di 1400, ricordiamo che l'istituzione teatina già nel 2022 si era piazzata al posto #1001-1200 della classifica.

Riportiamo di seguito la valutazione assegnata all'Università di Chieti Pescara secondo i diversi criteri:

Per quanto riguarda l'impatto ambientale e sociale l'università viene definita "non classificata", mentre per i criteri più legati alla didattica le è stato assegnato un 3/100 sul piano della reutazione accademica, dove il 100 è rappresentato MIT Massachusetts Institute of Technology, per quanto riguarda la reputazione del datore di lavoro viene assegnato un 1.5/100, sul piano del rapporto con studenti della facoltà il voto è 3.6/100.

Il voto relativo alle citazioni della facoltà è 23.5 su 100, mentre il rapporto con le altre facoltà a livello internazionale è stato valutato con un 4.5/100. Il rapporto con gli studenti internazionali trova un 3.4/100 mentre la rete di ricerca internazionale raggiunge un ottimo 64/100. In ultimo i risultati occupazionali vengono valutati con un 5.4/100.

Il settore per cui l'università ha meritato la citazione è quello medico per il quale dalla QS World University Rankings sono stati assegnate le seguenti valutazioni specifiche:

Reputazione accademica 28.8/100

Reputazione del datore di lavoro 26.8/100

Citazioni per articoli 87.8/100

Citazioni H-index 71.9/100

Rete di ricerca internazionale 45.8/100