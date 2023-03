Auto elettriche, l'Abruzzo al 15° posto per numero di punti ricarica

Aumentano in Italia le colonnine per la ricarica delle auto elettriche, ma l’Abruzzo rimane tra le ultime regioni per numero di punti ricarica.



A dirlo è il rapporto “Le infrastrutture di ricarica a uso pubblico in Italia”, presentato da Motus-E.

Nel 2022 sono stati installati 10.748 punti di ricarica a uso pubblico, con una crescita del +41%, portando quindi a circa 37.000 punti il totale installato in Italia.



L’Abruzzo si trova al 15° posto nella classifica delle Regioni per numero di punti ricarica, subito dopo le Marche e sopra l’Umbria, con 832 punti ricarica totali per auto elettriche.



La regione che più ha incrementato il servizio invece è la Lombardia con 5971 punti ricarica, ultimo il Molise che ne ha a disposizione solo 175.



In testa nella classifica sono le regioni del Nord Italia dove sono situate il 58% delle colonnine di ricarica, mentre sono situate al Centro il 22% e nel Sud e nelle Isole il 20%.

Per quanto riguarda le città invece troviamo Roma al primo posto per numero di punti di ricarica, seguita da Milano, Torino, Venezia e Firenze.