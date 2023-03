La Questura consegna l'olio del Giardino di Capaci alle tre diocesi dell'Aquila

Si è tenuta questa mattina la cerimonia di consegna dell’olio del “giardino di Capaci” da parte della Polizia di Stato di L’Aquila alle tre diocesi della città.



“Soprattutto ad oggi è importante diffondere il messaggio di legalità ai più giovani, ma questa è una cerimonia per ricordare quanti sono caduti nella Polizia, nella magistratura, nelle alte istituzioni” racconta il Questore dell’Aquila Enrico De Simone.



“Noi non possiamo mollare, non possiamo avere momenti di esitazione quindi tante volte il ricordo e lo stimolo di quanti hanno dato il massimo sacrificio per lo Stato italiano ci deve supportare” aggiunge De Simone.



“Queste bottigliette d’olio che verranno consacrate giovedì santo nascono da una terra, Palermo, che è bagnata dal sangue delle vittime della legalità e che deve ricordarci di far crescere la nostra società nel bene e nella giustizia autentica” aggiunge il Cappellano della Polizia di Stato Don Carmelo Pagano Le Rose.