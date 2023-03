Dalla Prefettura il via per l'assegnazione della gestione dei servizi di prima accoglienza ai minori stranieri non accompagnati di Redazione

La Prefettura dell’Aquila lanciato un’indagine di mercato volta a reperire le manifestazioni d’interesse per l’affidamento dei servizi di prima accoglienza, e servizi connessi, ai minori stranieri non accompagnati nella provincia dell’Aquila. La relativa documentazione è consultabile sul sito della Prefettura dell’Aquila, all’indirizzo www.prefettura.it/laquila, nella sezione di Amministrazione Trasparente “Bandi di gara Prefettura - Avvisi Esplorativi Anno 2023”. Le manifestazioni di interesse, corredate dalla necessaria documentazione, potranno essere presentate entro le ore 12:00 del 21 aprile 2023, utilizzando il modello allegato all’avviso pubblico rintracciabile sul sito.