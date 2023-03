Notizia dell'ultim'ora, è stato riscontrato un guasto alla funivia del Gran Sasso che ha comportato lo stop delle cabine della struttura, in particolare una cabina risulta attualemnte ferma agli inizi del tragitto di discesa.

Ancora non è chiaro a cosa sia dovuto il guasto, nel frattempo è stato acceso il motore di emergenza per far discendere gli sciatori,al momento sono alcune decine le persone in attesa di tornare alla base della funivia.

La notizia resta in aggiornamento.