Incidente frontale in Via Campo di Pile, tre persone in ospedale di Redazione

Incidente in Via Campo di Pile verso le ore 20 di ieri. Tra le due auto è avvenuto un violento scontro frontale dopo che uno dei due mezzi ha invaso la corsia opposta, da accertare i motivi.



Tra le persone coinvolte, tre sono finite all’Ospedale San Salvatore, una delle quali ha sbattuto violentemente contro il parabrezza, ma le condizioni non sono gravi.



Sul luogo dell’incidente sono intervenute due ambulanze del 118, i vigili del fuoco e i militari.