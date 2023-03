Ddl Anziani, Tursini: “Pronti ad attuare iniziative amministrative”

L’Assessore alle Politiche Sociali del Comune dell’Aquila Manuela Tursini esprime piena soddisfazione per l’approvazione in via definitiva in Parlamento del cosiddetto Ddl Anziani, un provvedimento che disciplina alcune deleghe al Governo al fine di garantire più assistenza e autonomia alle persone non autosufficienti.



“Il mio massimo apprezzamento all’operato del Governo che ha voluto accogliere le diverse proposte provenienti dal Terzo Settore”. Dichiara Tursini e aggiunge



“Siamo al fianco delle persone, soprattutto dei più fragili e, nell’ambito della cornice normativa, l’assessorato è pronto ad attuare iniziative amministrative a favore degli anziani”.

Il Disegno di legge appena approvato realizza quanto previsto da uno degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e, secondo le stime, saranno 14 milioni di over 65 a beneficiarne in Italia.