Rugby L'Aquila, al Fattori la sfida nei neroverdi contro il Frascati

Tutto pronto per la sfida allo stadio Tommaso Fattori, con fischio di inizio domani domenica 26 marzo, alle 15.30 tra la Rugby L'Aquila e il Frascati rugby, valevole per la 14esima giornata del campionato di serie B, girone 4. E al Fattori sarà una giornata di grande sport, perché alle ore 13.30, nel tempio del rugby aquilano, si disputerà anche la partita del campionato under 19 Élite, tra la Rugby Experience L’Aquila e Rugby Colorno.



La società neroverde, di cui è presidente Mauro Scopano, ha deciso di consentire l'ingresso libero per tutti, per quella che vuole essere un vero e proprio Rugby day. Sarà anche possibile consumare panini con la porchetta e grande novità è rappresentata anche dall'esordio del tabellone, che renderà per gli spettatori la fruizione del match ancora più agevole.



I neroverdi, sesti in classifica con 35 punti, sono reduci da due vittorie consecutive, e quella con il Frascati rappresenta una sfida diretta, perché in caso di vittoria la compagine aquilana potrebbe scavalcare gli ospiti, che sono a 37 punti, e salire al quinto posto.



"Sarà una bella giornata di sport, che per noi - spiega Scopano - deve essere enzima della sana socialità della nostra città. Nel nostro stadio saranno protagonisti il futuro e il presente del rugby cittadino, che ha l'ambizione di tornare, passo dopo passo, ai massimi livelli. Il Frascati è una compagine ostica, che abbiamo già sconfitto all'andata, ma che ha comunque espresso un ottimo livello di gioco. L'obiettivo è scavalcarli in classifica. Fondamentale sarà dunque non perdere la concentrazione, dall'inizio alla fine. Il rugby è un gioco spietato, che non perdona, e gli errori si pagano".



Questi i convocati dall'head coach Massimo Di Marco: Alfonsetti J., Alfonsetti S., Bologna, Breglia, Capocaccia, Centi, Daniele, D'Antonio, Di Febo, Di Marco, Fiore, Mastrantonio, Niro, Lepidi, Petrinferni, Petrolati, Sacco, Sansone, Sebastiani, Suarez e Tasca. Questa l'attuale classifica: Rugby Roma Olimpic, 54 punti, Cus Catania Rugby, 46 punti, Polisportiva Paganica Rugby, 42 punti, Unione Rugby Capitolina, 41 punti, Frascati Rugby Club, 37 punti, Rugby L'Aquila, 35 punti, Rugby Benevento 31 punti, Us Roma Rugby, 23 punti, Messina Rugby, 19 punti, Arechi Rugby, 1 punto.