6 aprile: la ricercatrice turca Cansu Sonmez accenderà il braciere al Parco della Memoria

Sarà Cansu Sonmez, ricercatrice turca del Gssi ad accendere quest’anno il braciere posto nel Parco della Memoria a conclusione della fiaccolata la notte del 5 aprile a 14 anni dalla tragica notte aquilana in cui persero la vita 309 persone.

Un modo per esprime vicinanza al popolo turco cosi pesantemente provato dal recente terremoto e per continuare con l’opera di internazionalizzazione di questa giornata dopo che l’anno scorso fu un rappresentante del popolo ucraino ad accendere il fuoco commemorativo.

La presentazione degli eventi questa mattina a Palazzo Fibbioni. Il programma ufficiale è ancora in via di definizione ma con ogni probabilità si partirà il 5 aprile alle 18 con una celebrazione eucaristica nella Chiesa delle Anime Sante.

Il concentramento per prendere parte alla fiaccolata avverrà alle 21,30 circa all’inizio di via XX Settembre per proseguire verso il Parco della Memoria dove si accenderà il braciere e verranno letti i nomi delle 309 vittime del sisma.

I rintocchi delle campane della Chiesa delle Anime Sante avverranno invece alle 3,32 del 6 aprile.

Al momento da parte del Governo è garantita la presenza del Sottosegretario Fausta Bergamotto e del sottosegretario Emanuele Prisco. Il giorno successivo ci sarà una deposizione in forma privata di una corona nel piazzale 6 aprile 2009 all’interno della Scuola della Guardia di Finanza e di un cuscino commemorativo dedicato ad Antonietta Centofanti, che verrà deposto davanti la Casa dello Studente.