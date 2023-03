A L'Aquila prende il via il progetto Etica della Sicurezza

Si terranno a L'Aquila, con il patrocinio del Comune, le lezioni del Progetto Formativo Integrato Gratuito "Etica della Sicurezza" organizzato da Inner Wheel L'Aquila in collaborazione con l'International Police Association - IPA Comitato Esecutivo Locale L'Aquila.



Il corso è gratuito e prevede 5 lezioni suddivise in una parte teorica, che non necessita di iscrizione, organizzata in Convegni Formativi Pubblici con lezioni per la collettività suddivise in diverse aree della prevenzione e sicurezza: PERSONALE, DOMESTICA, STRADALE, ALIMENTARE, AMBIENTALE, SOCIAL-MEDIA tenute da figure di rilievo nell’ambito delle Forze dell’Ordine mediante il Comitato Esecutivo Locale dell' I.P.A L’AQUILA ed una parte pratica che necessita di iscrizione consistente in un corso di autodifesa femminile riservato alle sole donne maggiorenni, fino ad esaurimento posti per un numero massimo n. 30 iscritte.



Si tratteranno materie come violenza domestica, rapina, scippo, stalking, truffe e reati informatici economici online, primo intervento negli incidenti domestici, sicurezza e reati stradali, contraffazione prodotti alimentari, ecc., con la speranza che l'affrontare questi temi di attualità, con l'esempio e l'esperienza di chi li combatte ogni giorno, possa contribuire ad essere un aiuto per tutti nella prevenzione. Il progetto è stato presentato nel 2022 e patrocinato dal Comune dell'Aquila per tutta la sua durata, nell'ambito delle iniziative a sostegno della lotta contro la violenza sulle donne. La prima lezione è prevista sabato 1 aprile alle ore 10:30 presso la Sala Rivera di Palazzo Fibbioni, a cura della Polizia di Stato che tratterà il tema dei Reati Predatori.



Sarà possibile seguirla anche in streaming sulla pagina FB Inner Wheel L'Aquila. La lezione pratica, inerente al Corso di Autodifesa Femminile e solo per le donne iscritte, si terrà sempre sabato 1 aprile alle ore 15:00 presso il Complesso Sportivo AREA SPORT - Monticchio (AQ) Il programma completo ed il modulo per le iscrizioni al corso li trovate sul sito dedicato www.eticadellasicurezza.it