Tavolo della Legalità Economico-Finanziaria, il primo evento all'Istituto Da Vinci-Colecchi

E’ stato costituito il Tavolo della Legalità in materia Economico-Finanziaria, finalizzato a sensibilizzare gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado abruzzesi all’importanza del rispetto delle norme in ambito economico-finanziario e su temi quali corruzione, concussione, riciclaggio di denaro di provenienza illecita, cyber risk, truffe online, usura, contraffazione ed evasione fiscale.



A promuovere l’evento è la Banca d’Italia, in qualità di capofila, e le rappresentanze regionali dell’ Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza e della Polizia Postale, con il sostegno dell’ Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo.



Il primo evento curato dal Tavolo è previsto per il 30 marzo dalle 10,00 alle 13,00 presso l’Istituto di Istruzione Superiore Leonardo Da Vinci-Ottavio Colecchi di L’Aquila.



Saranno presenti, in qualità di “Testimoni della Legalità”, Giovanni Giuseppe Ortolani (Direttore della Filiale di L’Aquila della Banca d’Italia), Simona Mascaro (responsabile Divisione Vigilanza della Filiale di L’Aquila della Banca d’Italia), Cecilia Tangredi (Guardia di Finanza), Gian Mauro Placido (Dirigente Area Tecnica del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica - Polizia Postale Abruzzo), Amedeo Scocco (responsabile 2^ Sezione Financial Cybercrime - Polizia Postale Abruzzo), Massimo De Masi (Agenzia delle Entrate), nonché per l’Ufficio Scolastico Regione Abruzzo, il Direttore generale, Massimiliano Nardocci, la dirigente Maria Cristina De Nicola e la professoressa Ada d’Alessandro.