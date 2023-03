FAI, 3mila e 200 persone hanno visitato il convento di Sant'Angelo d’Ocre

Sono 3mila e 200 le persone che hanno visitato il convento di Sant'Angelo d’Ocre, in provincia dell’Aquila, nella due giorni delle Giornate di Primavera del Fai.

A livello nazionale sono state oltre 550mila le persone che hanno voluto scoprire con curiosità ed entusiasmo luoghi unici dell’Italia.



Nel territorio aquilano, attorno all'evento del Fai, si è innescata una straordinaria energia che ha stimolato altre aperture ed iniziative in tutto il territorio di Ocre come in quello di Fossa.



"Vogliamo ringraziare innanzitutto la nostra grande famiglia di volontari per la forte passione dimostrata. Grazie inoltre alle Istituzioni, alle Amministrazioni, ai Partner e agli Sponsor che hanno patrocinato, sostenuto e reso possibile una grande festa di piazza dedicata ai Beni Culturali. Un doveroso ringraziamento va anche al Gruppo Alpini, ai Carabinieri in pensione, alla Croce Rossa, alla protezione civile, al Comune di Ocre e alla comunità di Ocre che ha garantito un punto ristoro nel giardino del convento. Noi ci rivedremo già ad aprile con altre iniziative. Il FAI continua a proteggere e valorizzare luoghi inestimabili nel corso di tutto l’anno: chi lo desidera può scegliere di stare al nostro fianco in modo continuativo e contribuire, attraverso l’iscrizione, a questa missione che non si ferma mai! Cogliamo l’occasione anche per comunicare che per gli iscritti Fai sono attive le nuove convenzioni a cui abbiamo lavorato. Altre verranno comunicate in seguito. Con l'esibizione della tessera FAI verranno infatti praticati i seguenti sconti: Grotte di Stiffe, sconto 25%; F.lli Nurzia, sconto 20% sui torroni; Salumi e prodotti tipici Peppone, 20%; Dolci Aveia, sconto 20% sui prodotti di cioccolata; sconto 5% su tutti gli altri prodotti; Libreria Polarville, sconto 15% sui gadget e del 5% su dischi e libri." Dichiara il gruppo FAI.