Il primo cittadino dell’Aquila Pierluigi Biondi consegna al presidente del Senato Ignazio La Russa il simbolico "Fiore della memoria", una spilla per ricordare le vittime del sisma del 6 aprile 2009.



Il sindaco Biondi è stato ricevuto proprio a Palazzo Madama dal presidente La Russa a qualche settimana dalla data del 6 aprile, infatti sarà proprio in quei giorni che la spilla verrà indossata dalle istituzioni aquilane per ricordare quanti persero la vita durante il sisma del 6 aprile 2009.