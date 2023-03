Collettivo Globuli Rossi: "aprire due mega cantieri in centro storico è pura follia"

Per l’associazione politica Globuli Rossi “aprire contemporaneamente due mega cantieri in centro storico è pura follia”

Così si apre la nota stampa di protesta del collettivo aquilano.



“Il centro storico dell’Aquila è stato sventrato una seconda volta dalla realizzazione di un’opera per alcuni superflua ma sicuramente (e questo è certo) di impatto devastante per la struttura medievale della Città e per le attività appena reinsediate. I ritardi del rientro delle attività commerciali se degli Uffici sono, infatti, da attribuirsi in massima parte, infatti, all’opera dell’uomo più che al sisma. Terminati i lavori di ricostruzione dei palazzi storici del cd “asse centrale “, infatti, sono subito iniziati i lavori di sventramento per la realizzazione dell’avveniristico tunnel dei sotto servizi (non ancora utilizzato a regime) che per oltre due anni hanno reso impossibile l’esercizio delle attività rientrate e la vita in centro storico.” Dichiara il collettivo Globuli Rossi.



“Ora dopo 5 anni di fermo amministrativo e di latitanza da parte del Comune con la pioggia di denari riveniente del PNRR che qualcuno dovrà restituire con gli interessi però, si aprono cantieri senza programmazione alcuna e senza tener conto delle esigenze dei commercianti ed anche dei professionisti rientrati in centro. Tutto e purché tutto diventi subito di pietra bianca: una vera e propria Copacabana in quota. Ed aprirne due di mega cantieri contemporaneamente è stata una vera follia.” Aggiunge il collettivo.



“Il risultato è che l’accesso in centro è ora possibile solo dal lato Nord della Città (zona Castello e Fontana luminosa) e, di fatto, solo dalle 8,00 alle 9,00 e dalle 15,00 alle 16,00. Anche per l’indiscriminata “movida” notturna (diciamo così per capirci anche se la movida è certo un’altra cosa) gli accessi sono impossibili durante le prime ore della sera."



Ed ancora “flebili sono stati segnali di protesta da parte della Politica e delle Associazioni divenute negli ultimi anni la riserva elettorale personale di qualche Assessore o di qualche potente consigliere di maggioranza, e tutti orientati verso l’ottenimento di impossibili ristori economici e regalie. Poche le idee. Per acquistare un paio di scarpe o per andare dall’Avvocato o dal medico bisogna metterci in conto anche la multa.”



Per Globuli Rossi “servono misure straordinarie e servono subito non regalie. Un centro inaccessibile causa danni enormi a tutti. Così non si può andare avanti.”