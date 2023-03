Iniziati lavori di ricostruzione delle palazzine Erp in via Milonia

Iniziati questa mattina, con la posa simbolica della prima pietra da parte del sindaco, Pierluigi Biondi, e del vice sindaco con delega alla Ricostruzione dei Beni pubblici, Raffaele Daniele, i lavori di ricostruzione delle palazzine Erp (Edilizia residenziale pubblica) in via Milonia, nel quartiere di Pettino.



Due anni la durata prevista delle operazioni, finanziate per otto milioni con delibera Cipe 135 del 2012, di demolizione (già effettuata) e ricostruzione del precedente complesso residenziale realizzato alla fine degli anni '70.

Al suo posto sorgeranno due immobili a uso residenziale, per un totale di ventiquattro appartamenti, cui si aggiungeranno altri tre altri edifici, di cui due tecnici a servizio degli alloggi e uno con destinazione commerciale.

Nei locali seminterrati, invece, saranno posizionati garage e cantine.



"Un piano di interventi molto importante e atteso da tempo dalla comunità, per i quali saranno utilizzate tecniche costruttive, materiali e tecnologie rispondenti ai princìpi dell'architettura sostenibile, al fine di garantire un elevato comfort abitativo, importanti risparmi sui consumi energetici e significativi standard ambientali, di fruibilità e accessibilità degli spazi. – hanno sottolineato sindaco e vice sindaco – Dopo l'avvio del cantiere delle case Erp di via Di Vincenzo a novembre, oggi l'amministrazione fornisce un nuovo impulso per valorizzare il suo grande patrimonio edilizio e riqualificare un'area inserita in una delle zone più popolose della nostra città".