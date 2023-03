L'1 e il 2 aprile torna in piazza il tesseramento dell'ANPI

Torna in piazza il tesseramento dell'ANPI. Domani e domenica dalle 11.00 alle 13.00 ai Quattro Cantoni, l'Anpi dell'Aquila sarà infatti presente con un banchetto pubblico per chi vuole rinnovare o iscriversi per la prima volta.



"Viviamo un tempo difficile e impegnativo: sullo sfondo della guerra in Ucraina e dei tanti conflitti che insanguinano il mondo, diventa sempre più urgente stare dalla parte della pace e della giustizia sociale per contrastare povertà, razzismi e discriminazioni. In fondo per noi la memoria della Liberazione e la difesa della Costituzione sono da sempre la strada giusta per guidare i comportamenti di ognuno e migliorare la società. Questa è la missione che con umiltà e passione l'ANPI vuole riaffermare." così l'ANPI L'Aquila presenta il nuovo tesseramento.