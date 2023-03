Tragedia familiare a Tempera (AQ), trovati 4 corpi senza vita

Omicidio-suicidio. È questa l'ipotesi più accreditata in relazione alla morte dell’urologo aquilano Carlo Vicentini, 70 anni, da dicembre in pensione, sua moglie e i due figli trovati senza vita nell’appartamento dove vivevano a Tempera, nella zona est della città di L’Aquila. Sui corpi sarebbero infatti state trovate ferite che portano a pensare a questo tragico gesto. Qualcuno ha avvertito la Polizia, probabilmente dopo aver udito delle urla provenienti dall’abitazione del professionista aquilano. Una volta sul posto le volanti e gli agenti della squadra mobile della questura del Capoluogo di Regione sono entrati nell'appartamento. Una volta all'interno il macabro rinvenimento: i corpi dell’intera famiglia senza vita Sul posto oltre agli investigatori della squadra mobile della questura aquilana probabilmente anche la polizia scientifica. Adesso il pubblico ministero della procura di L’Aquila dovrà conferire nelle prossime ore l’incarico per eseguire le autopsie.