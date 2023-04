Ricorrenza del terremoto del 6 aprile 2009, le modifiche alla viabilità

In occasione delle iniziative inserite nel programma della ricorrenza del quattordicesimo anno dal sisma del 6 aprile 2009, è stata modificata la viabilità in alcune strade dell’Aquila.

In particolare, domani, 5 aprile, dalle 19 fino all’una del 6 aprile, sarà vietato il transito lungo via XX settembre (compresa la bretella adiacente palazzo di giustizia), viale Crispi (nel tratto compreso tra viale Collemaggio e via XX settembre), via Delfico, via Corridoni (tratto compreso tra via Cadorna e via De Bartholomaeis), via Generale Rossi (tra via Corridoni e via Colagrande), piazzale Paoli e via De Bartholomaeis (tra via Corridoni e via Campo di Fossa).

Su queste stesse strade sarà istituito un divieto di sosta con rimozione a partire dalle 17 di domani, tranne che per viale Crispi (sempre per quanto riguarda il tratto compreso tra viale Collemaggio e via XX settembre), dove il divieto di sosta con rimozione scatterà dalle 13.

Divieto di sosta con rimozione, dalle 19 di domani fino all’una del 6 aprile, anche su via Fontesecco (tratto compreso tra via Buccio di Ranallo e via XX settembre), sul lato destro in direzione via XX settembre.

I residenti dell’area di viale Rendina, via San Michele e via Santa Giusta potranno accedere alle proprie alle proprie abitazioni tramite via Iacobucci.

Quelli di via XX settembre, nel tratto compreso tra viale Crispi e via Persichetti, potranno percorrere il varco posto su viale Crispi all’intersezione con viale Collemaggio, compatibilmente con lo svolgimento della fiaccolata e delle altre iniziative previste. Le ordinanze di riferimento della polizia municipale sono pubblicate all’albo pretorio on line del Comune dell’Aquila.