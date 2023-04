Strage familiare a Tempera, Ministro Locatelli: "rafforzare sostegno a caregiver"

Dopo la strage familiare avvenuta a Tempera, dove il noto urologo Carlo Vicentini ha ucciso moglie e figli per poi suicidarsi, probabilmente anche per il peso che rappresentava la grave malattia del figlio 43enne, ma anche dopo i fatti di cronaca di Ortona e Casoli, il Ministro per la disabilità Locatelli ha inteso manifestare la sua vicinanza al vasto mondo della disabilità in Abruzzo: “Rafforzare sostegno a caregiver”



"Sono situazioni di solitudine e disperazione dove non ci si accontenta della grande rete di assistenza e solidarietà comunque presente, anche per questa ragione vogliamo rafforzare il nostro sostegno a queste persone, attraverso un riconoscimento tangibile in favore dei tanti caregiver che si prendono cura dei loro affetti più prossimi. Si tratta di forme di tutela declinabili in un prepensionamento, ad esempio, per chi si deve occupare di queste persone, oppure strutture a totale disposizione affinché non si sentano soli e smarriti, ma possano contare sulla presenza concreta di un sistema sociale al loro fianco" dichiara il Ministro Locatelli.