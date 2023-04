Strage di Tempera: l'ultimo saluto della comunità a Santa Maria di Collemaggio

Una folla commossa di persone a Collemaggio questo pomeriggio, per dare l'ultimo saluto a Massimo e Alessandra Vicentini uccisi insieme alla loro madre Carla Pasqua dalla persona a loro più cara, il padre e marito Carlo che nell'impeto omicida ha poi voluto chiudere la partita sparando un ultimo colpo contro se stesso in quella villetta a Tempera la notte tra il 29 ed il 30 marzo.

Il funerale si è tenuto per tutti nello stesso luogo, la Basilica di Santa Maria di Collemaggio, che ha accolto le quattro bare scortate nel loro arrivo in chiesa dalla polizia municipale. Silenzio, dolore e incredulità negli occhi di chi quella famiglia la conosceva bene e che mai al mondo avrebbe pensato potesse accadere una cosa del genere.

Una mattanza senza precedenti per questa comunità avvenuta per mano di chi era stimato ed apprezzato in tutta la regione per il suo ruolo di indiscusso professionista che con le sue mani ha salvato la vita di tante persone e che purtroppo sempre con quelle mani ha deciso di togliere la vita proprio a chi lo amava.

Le ragioni, quelle da ricercare in queste tristi pagine di cronaca, sono sempre inaccettabili e non fanno altro che alimentare una rabbia ed una amarezza che condiscono di sale questa ferita che difficilmente la comunità aquilana riuscirà a far rimarginare con velocità.