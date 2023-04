Santa Messa in suffragio delle 309 vittime del sisma. Segui la diretta video

Dopo l'inaugurazione della stele al Parco della Memoria, l'Arcivescovo dell'Aquila, Cardinale Giuseppe Petrocchi, celebrerà la Santa Messa in suffragio dei 309 defunti del sisma, con la lettura del loro nomi durante la preghiera eucaristica.



Saranno presenti alla Santa Messa il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente del Senato Ignazio La Russa, ma anche il sottosegretario al Ministero dell'interno Emanuele Prisco.



La Funzione religiosa si svolgerà nella chiesa di Santa Maria del Suffragio in piazza Duomo (detta delle Anime Sante), edificata a partire dal 1713 in memoria delle vittime del terremoto dell'Aquila del 1703 e restaurata dopo il sisma 2009 grazie al sostegno del governo francese.



