Fiaccolata in ricordo della tragedia del 6 aprile 2009. Segui qui la diretta

6 APRILE 2009 - 6 APRILE 2023 - FIACCOLATA IN MEMORIA DELLE 309 VITTIME

Inizierà alle 21:30 la fiaccolata in ricordo della tragedia del 6 aprile 2009, con partenza da Via XX settembre, di fronte al Palazzo di Giustizia.



L'arrivo è previsto alle 23.30 al parco della Memoria, dove verrà installato il braciere all'interno della fontana che si trova al centro del parco.



Ad accenderlo saranno due donne: Cansu Sonmez, ricercatrice di nazionalità turca, dottoranda al Gran Sasso Science Institute dell'Aquila, e Rasha Youssef, siriana, ingegnere chimico industriale, che lavora da diversi anni in città, operando anche presso l'università.



Dopo l'accensione del braciere, verranno letti i nomi delle 309 vittime.