Casa dello Studente e Scuola Gdf, deposte le due corone in ricordo delle vittime del 6 aprile

Sono due le corone deposte questa mattina, alla presenza delle istituzioni, in due luoghi simbolo della tragedia del 6 aprile 2009.



Prima davanti alla Casa dello Studente, l’edificio in via XX settembre il cui crollo ha tolto la vita a giovani ragazzi, studenti fuorisede, che avevano scelto la città dell’Aquila per costruire il proprio percorso accademico.

Un momento di riflessione e di ricordo, non solo per le vittime di quella notte, ma anche per Antonietta Centofanti, una donna che aveva dedicato gli anni post sisma a lottare affinchè venisse fatta giustizia e che nella tragica scossa del 6 aprile 2009 aveva perso il nipote Davide proprio per colpa di quel crollo.



“La Casa dello Studente è diventata un po' un simbolo, l'elemento essenziale perché qui nel centro storico e non soltanto hanno perso la vita dei ragazzi che non erano aquilani ma che avevano scelto questa città per la loro formazione, per la loro vita, per il momento più importante che un giovane vive: quello in cui si decide quale strada intraprendere. Quindi ha un valore evocativo fortissimo, io l'ho detto spesso, questo è il nostro Ground Zero, questo è il nostro luogo della memoria per eccellenza” dichiara il Sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi.



“Antonietta è stata un elemento imprescindibile nel percorso di conservazione della memoria e anche nell'affrontare Il cammino che questa città ha dovuto fare ed Antonietta manca non soltanto dal punto di vista fisico, dalla sua discreta capacità di farsi sempre trovare nel momento in cui ce ne fosse bisogno, ma di Antonietta manca anche l'equilibrio che saprebbe esprimere pur nel dolore intensissimo che ha vissuto e con lei tutti i parenti delle vittime e anche la sua capacità di essere da stimolo senza mai eccedere, senza mai utilizzare il dolore come una clava contro le istituzioni ma mettendolo a disposizione delle istituzioni per una maggiore condivisione possibile” ha concluso Biondi.

Deposta una corona in memoria delle 309 vittime del sisma anche nella piazza della scuola della Guardia di Finanza dell’Aquila, la stessa piazza che ha ospitato i funerali successivi alla tragedia.

Un luogo simbolo in una giornata particolarmente importante e dolorosa per questa comunità.



“In questo modo noi ricordiamo un momento così triste e così tragico, la Guardia di Finanza e soprattutto la scuola si è fatta partecipe e ha cercato il più possibile di essere vicino alla popolazione, ma non poteva essere diverso, insomma questo è nel sentimento delle Fiamme Gialle. Abbiamo il dovere di non dimenticare chi è caduto.” dichiara il Generale di Divisione Cristiano Zaccagnini, comandante della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza dell’Aquila.